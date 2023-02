Ultime Notizie – Lettera preside Firenze, Valditara: “Non ho annunciato sanzioni” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato sanzioni? No”. Così su Twitter il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara postando l’intervista video in cui ha parlato anche del caso della preside di Firenze che ha scritto una Lettera agli studenti in seguito agli scontri avvenuti in città. Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato sanzioni? No. https://t.co/LHj4yVS2SO — Giuseppe Valditara (@G Valditara) February 24, 2023 Le parole del ministro Valditara sono state oggetto di molte critiche. C’è chi ha chiesto le dimissioni e chi lo ha invitato ad andare in Aula a spiegare le sue parole. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato? No”. Così su Twitter il ministro dell’Istruzione Giuseppepostando l’intervista video in cui ha parlato anche del caso delladiche ha scritto unaagli studenti in seguito agli scontri avvenuti in città. Sono state dette tante cose, queste le mie parole. Ho annunziato? No. https://t.co/LHj4yVS2SO — Giuseppe(@G) February 24, 2023 Le parole del ministrosono state oggetto di molte critiche. C’è chi ha chiesto le dimissioni e chi lo ha invitato ad andare in Aula a spiegare le sue parole. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

