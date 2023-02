Ultime Notizie – Imprese, Acampora (Assonautica): “Scrivere Piano triennale del mare con Ministero” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Avere oggi un Ministero per l’Economia del mare significa dare forza a tutto ciò che in questi anni ha messo in campo il sistema camerale. Uniamo tutte le forze per contribuire con il ministro Musumeci al Piano triennale del mare”. A dirlo Giovanni Acampora, presidente Assonautica italiana intervenendo agli Stati generali delle camere di commercio sull’Economia del mare. “Assonautica – spiega – svolge un ruolo di facilitatore in un rapporto istituzionale di dialogo con le istituzioni e quindi possiamo lavorare insieme”. “La formazione dei marittimi – sottolinea – la tutela della bandiera italiana la valorizzazione del patrimonio costiero e marittimo sono temi su cui dobbiamo ragionare; oltre al progetto delle reti del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Avere oggi unper l’Economia delsignifica dare forza a tutto ciò che in questi anni ha messo in campo il sistema camerale. Uniamo tutte le forze per contribuire con il ministro Musumeci aldel”. A dirlo Giovanni, presidenteitaliana intervenendo agli Stati generali delle camere di commercio sull’Economia del. “– spiega – svolge un ruolo di facilitatore in un rapporto istituzionale di dialogo con le istituzioni e quindi possiamo lavorare insieme”. “La formazione dei marittimi – sottolinea – la tutela della bandiera italiana la valorizzazione del patrimonio costiero e marittimo sono temi su cui dobbiamo ragionare; oltre al progetto delle reti del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - QdSit : Bonus vacanze 2023, chi può chiederlo, requisiti e importi - occhio_notizie : ?? Il gip Fabrizio Filice ha accolto la richiesta del pm Francesco De Tommasi, la prima udienza è fissata per il pr… - AMarco1987 : Ucraina, ultime notizie. Da Cina piano di pace in 12 punti. Nato: Pechino non credibile. Von der Leyen: Ucraina pre… - AcademicLounge : Da Cina piano di pace in 12 punti. Nato: Pechino non credibile #RussiaUkraineWar #UkraineWar #China #????a??a… -