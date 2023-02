Ultime Notizie – Fisco, dalla certificazione unica all’Iva: tutte le scadenze di marzo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mese di marzo è ricco di scadenze fiscali, ma sono due gli appuntamenti protagonisti: quello con la certificazione unica e quello con il saldo Iva. Procediamo con ordine. La prima scadenza del mese è il 3 marzo, entro cui va effettuato il pagamento dell’imposta di registro dovuta sui contratti di locazione e affitto stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a partire dalla stessa data. I titolari di partita Iva possono pagare solo in via telematica, mentre chi non ha partita Iva può effettuare l’adempimento anche presso banche, poste o un ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il versamento va fatto col modello F24. Il 16 marzo è la data in cui si concentra la maggior parte delle scadenze fiscali: innanzitutto, la consegna della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il mese diè ricco difiscali, ma sono due gli appuntamenti protagonisti: quello con lae quello con il saldo Iva. Procediamo con ordine. La prima scadenza del mese è il 3, entro cui va effettuato il pagamento dell’imposta di registro dovuta sui contratti di locazione e affitto stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a partirestessa data. I titolari di partita Iva possono pagare solo in via telematica, mentre chi non ha partita Iva può effettuare l’adempimento anche presso banche, poste o un ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il versamento va fatto col modello F24. Il 16è la data in cui si concentra la maggior parte dellefiscali: innanzitutto, la consegna della ...

