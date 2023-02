Ultime Notizie – Fedez vs Lucarelli: “In malafede e ossessionata da me, hai fatto un passo falso” (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ scontro frontale tra Fedez e Selvaggia Lucarelli. In una serie di stories Instagram il rapper torna infatti più presente che mai sui social per ribattere alla giornalista che, in un articolo sul ‘fatto Quotidiano’, si era soffermata sulla vendita di uova di Pasqua di cui Fedez è testimonial sollevando dei dubbi sulla natura commerciale dell’operazione. La Lucarelli aveva accusato Fedez di “scarsa trasparenza”, scrivendo che “non si capisce ancora una volta se il numero delle uova vendute inciderà sull’entità della cifra donata, non si capisce se è un’operazione benefica o commerciale o entrambe le cose, se Fedez sia benefattore o beneficiato e perché siano citate due fondazioni”. E concludendo con una battuta al vetriolo sui Ferragnez: “Sono come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) E’ scontro frontale trae Selvaggia. In una serie di stories Instagram il rapper torna infatti più presente che mai sui social per ribattere alla giornalista che, in un articolo sul ‘Quotidiano’, si era soffermata sulla vendita di uova di Pasqua di cuiè testimonial sollevando dei dubbi sulla natura commerciale dell’operazione. Laaveva accusatodi “scarsa trasparenza”, scrivendo che “non si capisce ancora una volta se il numero delle uova vendute inciderà sull’entità della cifra donata, non si capisce se è un’operazione benefica o commerciale o entrambe le cose, sesia benere o beneficiato e perché siano citate due fondazioni”. E concludendo con una battuta al vetriolo sui Ferragnez: “Sono come ...

