Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 29.443 contagi e 244 morti nell'ultima settimana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lieve risalita per i contagi Covid in Italia, ma morti in calo. Nella settimana dal 17 al 23 febbraio si sono registrati 29.443 nuovi casi di Covid-19, in aumento del 3,8% rispetto alla settimana precedente (quando erano 28.354). Sono stati 244 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 18,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 299). Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19. E' in lieve aumento il tasso di positività nell'ultima settimana: si attesta a quota 5,8%, con una variazione di 0,5 punti percentuali in più rispetto alla settimana precedente (quando ...

