Ultime Notizie – Costanzo, Vergassola: "Mi ha miracolato, da operaio al successo" (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Un miracolato", passato dall'anonimato di una vita da operaio al successo, grazie soprattutto alle apparizioni in televisione accanto a Maurizio Costanzo che di fatto lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo. E' la parabola compiuta dal comico ligure Dario Vergassola, una delle tante scoperte di Maurizio Costanzo, morto oggi a Roma all'età di 84 anni. Ospite assiduo dal 1997 del Maurizio Costanzo Show, Vergassola all'Adnkronos afferma: "Maurizio Costanzo ha rappresentato per me la spinta grossa per la mia carriera. Dicevo anche a lui questa battuta che lo faceva divertire: 'io sto a Costanzo come Brosio a Medjugorje, sono stato miracolato da Costanzo, insieme a tanti altri'. Avevo ...

