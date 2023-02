Ultime Notizie – Costanzo, Rutelli: "Scomparsa choc, pensavo fosse immortale" (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono scioccato per la morte di Maurizio Costanzo”. E’ la prima reazione di Francesco Rutelli alla Scomparsa del popolare giornalista e conduttore tv. “Ci siamo incontrati ancora poche settimane fa, con nuove idee e progetti”, ricorda il presidente dell’Anica ed ex sindaco di Roma, che sposò Maurizio Costanzo e Maria De Filippi in Campidoglio. “Maurizio è stato un amico di famiglia per me e per Barbara (Palombelli; ndr) e ci ha dato quasi l’idea di essere immortale; ci siamo scambiati consigli preziosi; il suo matrimonio con Maria ha sancito una nuova fase creativa e affettiva della sua vita. La vita di un grande ‘raccontatore’ ed esploratore della nostra Italia; di un uomo coerente dalle battaglie per i diritti civili alla sfida a viso aperto alle mafie, che hanno fallito nel ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Sono scioccato per la morte di Maurizio”. E’ la prima reazione di Francescoalladel popolare giornalista e conduttore tv. “Ci siamo incontrati ancora poche settimane fa, con nuove idee e progetti”, ricorda il presidente dell’Anica ed ex sindaco di Roma, che sposò Maurizioe Maria De Filippi in Campidoglio. “Maurizio è stato un amico di famiglia per me e per Barbara (Palombelli; ndr) e ci ha dato quasi l’idea di essere; ci siamo scambiati consigli preziosi; il suo matrimonio con Maria ha sancito una nuova fase creativa e affettiva della sua vita. La vita di un grande ‘raccontatore’ ed esploratore della nostra Italia; di un uomo coerente dalle battaglie per i diritti civili alla sfida a viso aperto alle mafie, che hanno fallito nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - SkyTG24 : Usa, treno tossico deragliato in Ohio: morti 45mila pesci - occhio_notizie : In una delle ultime interviste rilasciate, #MaurizioCostanzo ha ricordato il grande rapporto che lo legava ad… - bizcommunityit : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto. Cina: no fornitura droni a Mosca. LIVE - GeometraTorresi : Cessione del credito ultime notizie: il Dossier del Decreto 11/2023 con le motivazioni del Governo -