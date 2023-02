Ultime Notizie – Burkina Faso | Isis rivendica attacco | morti 160 terroristi e 51 soldati

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il gruppo jihadista dello Stato Islamico che opera nella regione del Sahel hato oggi la responsabilità dell’agguato perpetrato contro l’Esercito deltra Deou e Oursi, nella provincia di Oudalan (nord), che ha provocato la morte di 160e 51 militari. Il gruppoco ha anche annunciato la cattura di cinque militari, come riportato sul suo profilo Twitter da Rita Katz, direttrice del Site Intelligence Group, organizzazione specializzata nel monitoraggio di gruppici. Le forze armate delhanno annunciato per la prima volta la morte di ottoe 160. Successivamente, il numero deiuccisi dall’imboscata è salito a 51, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Usa, treno tossico deragliato in Ohio: morti 45mila pesci - stefano3ur : RT @romatoday: Alfredo Cospito resta al 41 bis: respinto il ricorso -

Maignan spinge per esserci ma i tre clean sheet consecutivi di Tatarusanu nelletre gare, ... Per il resto buoneda Milanello: cresce la condizione di Ibrahimovic , che ha voglia di ...Parola fine sulla telenovela Ferragnez . A metterla è che nelle sue Instagram stories ha pubblicato una foto in cui tiene la mano di . Nello scatto si vedono solo le mani dei due, ma il messaggio è ...

Le notizie del 23 febbraio sul conflitto ucraino Corriere della Sera

Covid, le notizie di oggi: Fiaso, dopo 2 mesi risale la curva dei ricoveri (+2,4%) Sky Tg24

Ergastolano evade dal carcere di Badu ’e Carros: è Marco Raduano, detto «Pallone» Corriere della Sera

Maurizio Costanzo è morto, il giornalista e conduttore tv aveva 84 anni Corriere della Sera

Militare aggredito a morte a Roma, arrestato in Francia il 33enne tunisino accusato dell'omicidio Virgilio Notizie

La partita Triestina - Juventus Next Gen di Sabato 25 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita valida per la ventinovesima giornata ...Riascolta AI e immagini - Batterie e software - Droni - PlayStation VR2 di 2024. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.