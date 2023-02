Ultime Notizie – Assegno unico 2023 | cambiano le regole Inps | importi e nuovo Isee

(Di venerdì 24 febbraio 2023)universalele. In origine era l’articolo 6, comma 7, del decreto n. 230 del 29 dicembre 2021 – dove si legge che “con riguardo all’relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento all’in corso di validità a dicembre dell’anno precedente”. Poi ci ha pensato la circolaren. 132 del 15 dicembre scorso a confermare il dubbio riguardante qualedebba essere utilizzato per il calcolo dell’in pagamento questo mese. Anche nella circolare in oggetto, infatti, viene ribadito che – ai sensi di quanto stabilito dal suddetto decreto – “l’in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - GustavoMichele6 : Guerra Ucraina Russia. Onu, approvata risoluzione per pace giusta: 'Mosca ritiri militari' | Sky TG24 - andreastoolbox : Geo Barents fermata: ma se Lampedusa scoppia le Ong non c'entrano #Barents #Geo #fermata: #se #ma ??????? - lc71488535 : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - wonkadevi : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE -

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... vi diciamo la nostra sulle Dyson Zone, l'oggetto cult del 2023, recensioni e guide all'...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... vi diciamo la nostra sulle Dyson Zone, l'oggetto cult del 2023, recensioni e guide all'...

Ucraina Russia, le notizie del 23 febbraio sulla guerra | Zelensky: «Putin vuole ancora occupare Kiev» Corriere della Sera

Liliana Resinovich ultime notizie: gli amici non credono al suicidio. "Ora altre indagini" QUOTIDIANO NAZIONALE

Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto. Onu approva risoluzione di pace. LIVE Sky Tg24

Ucraina, ultime notizie. Cina, proposta in 12 punti per cessate il fuoco e colloqui pace. Media: ... Il Sole 24 ORE

Funerali di Lucia Lagrasta, moglie di Lino Banfi. Letta una lettera del Papa. L'attore: «Ora è più famosa di me» Corriere Roma

Dall’altra il Parma di Pecchia, che ha necessità di ritrovarsi dopo le difficoltà patite nelle ultime giornate, e che viene dalla brutta sconfitta casalinga subita per 1-0 dall’Ascoli. - Continua a ...Al lavoro per sbloccare, anche se di poco le cessioni, soprattutto a settori circoscritti come Onlus e Iacp. Stretta ma non impraticabile la strada ...