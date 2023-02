Ultime Notizie – ‘An Enlightened Mind’, il doc sulla ‘Mente meditante’ diretto da Felicia Cigorescu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ritmo, suono e silenzio. Scienza, arte e spiritualità. L’antico suono So Ham, tratto dall’Isha Upanishad, uno dei testi più antichi della tradizione indovedica – letteralmente tradotto “Io Sono Quello” proprio ad indicare il significato più profondo e autentico della luce, intesa come la forma di vita più elevata – accoglie e avvolge gli spettatori invitandoli a far parte di una performance unica e irripetibile: “La mente meditante”, progetto sperimentale all’avanguardia in cui i processi neurali del cervello in stato meditativo si svelano divenendo opera d’arte. Un documentario diretto da Felicia Cigorescu allunga la vita al progetto ‘La mente meditante. Art, Science and An Enlightened Mind’, la performance che il biologo naturalista Daniel Lumera ha ideato insieme a Giacomo Rizzolatti, scienziato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ritmo, suono e silenzio. Scienza, arte e spiritualità. L’antico suono So Ham, tratto dall’Isha Upanishad, uno dei testi più antichi della tradizione indovedica – letteralmente tradotto “Io Sono Quello” proprio ad indicare il significato più profondo e autentico della luce, intesa come la forma di vita più elevata – accoglie e avvolge gli spettatori invitandoli a far parte di una performance unica e irripetibile: “La mente meditante”, progetto sperimentale all’avanguardia in cui i processi neurali del cervello in stato meditativo si svelano divenendo opera d’arte. Un documentariodaallunga la vita al progetto ‘La mente meditante. Art, Science and An, la performance che il biologo naturalista Daniel Lumera ha ideato insieme a Giacomo Rizzolatti, scienziato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - SkyTG24 : Usa, treno tossico deragliato in Ohio: morti 45mila pesci - forumterzosett : RT @GrSociale: ?? Non perdere la nuova edizione del #Grs: ascolta le ultime notizie sul sociale #24febbraio ?? ? ???? ????????????????????: https://t.c… - disarmantejozef : La mattina del 24 febbraio 2022 mi sono svegliata sul tardi, il giorno prima si era laureata una mia amica e avevam… - GrSociale : ?? Non perdere la nuova edizione del #Grs: ascolta le ultime notizie sul sociale #24febbraio ?? ? ???? ????????????????????:… -