Uefa Champions League, Eintracht Frankfurt-Napoli 0-3: Commento Tecnico-Statistico (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gara di Andata degli Ottavi di Finale della Uefa Champions League, Eintracht Frankfurt-Napoli 0-2 (Primo Tempo 0-1). Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'area di rigore avversaria o dal limite della medesima), 2-11; Primo Tempo, 1-5; Secondo Tempo, 1-6. Percentuali realizzative: 0% - 18%; Primo Tempo, 0% - 20%; Secondo Tempo, 0% - 17%. Finora, in 31 gare ufficiali (gare di coppa comprese), su 460 Azioni Salienti totali, 341 sono quelle offensive degli Azzurri. Pari al 74,13%. Cioè, ogni 4 azioni pericolose, ben 3 son quelle del Napoli. Quindi annotiamo un rapporto di 3 a 1. La media a gara è di 11 azioni pericolose su 15 totali. 4 la media delle azioni pericolose subite a partita. Mentre, con i 80 gol finora realizzati, la Percentuale ...

