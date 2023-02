Uefa al lavoro su gol line technology dopo Fiorentina-Braga: “Verifiche in corso” (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Uefa vuole capire meglio cosa sia successo in occasione della rete segnata da Cabral per la Fiorentina nel ritorno dei play off di Conference League col Braga, convalidata dalla gol line technology e poi annullata dalla Var. “Al 49? il sistema tecnologico della linea di porta ha segnalato all’arbitro che il pallone aveva oltrepassato la linea – sottolinea la Uefa all’indomani della partita – Tuttavia, l’arbitro e gli ufficiali di gara video, in linea con il regolamento, avevano deciso di verificare se il pallone avesse varcato completamente la linea e sulla base delle immagini disponibili erano giunti alla conclusione che non era stato segnato alcun gol. La Uefa è in contatto con ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lavuole capire meglio cosa sia successo in occasione della rete segnata da Cabral per lanel ritorno dei play off di Conference League col, convalidata dalla gole poi annullata dalla Var. “Al 49? il sistema tecnologico dellaa di porta ha segnalato all’arbitro che il pallone aveva oltrepassato laa – sottoa laall’indomani della partita – Tuttavia, l’arbitro e gli ufficiali di gara video, ina con il regolamento, avevano deciso di verificare se il pallone avesse varcato completamente laa e sulla base delle immagini disponibili erano giunti alla conclusione che non era stato segnato alcun gol. Laè in contatto con ...

