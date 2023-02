(Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma 24 feb. - (Adnkronos) - “Se non ci fosse stata una resistenza oggi, dopo un anno, nessuno potrebbe parlare dinecessaria ma avremmo solo celebrato l'ennesima sconfitta del diritto internazionale. Non si interrompa lasi attivino tutti gli strumenti diplomatici per ladele di una”. Lo dichiara il deputato democratico Nicola

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Ucraina: Zingaretti (Pd), 'non interrompere solidarietà e ricerca dialogo e pace giusta' - - Avv_Mant : #Putin, ancora una volta, ha ricordato a #Conte, #Zingaretti, #Renzi e #Speranza che li tiene per le palle. #Ucraina -

... scintille su diritti,e correnti Le malelingue " mai tanto affilate come in questi giorni ... dove Roberto Gualtieri e Claudio Mancini stanno con Bonaccini, Nicolae Roberto Morassut ...... Matteo Orfini ha rilevato che a sostegno di Elly Schlein si sono schierati, ... Il dibattito politico, anche quello interno al Pd, sembra prescindere da una guerra, quella in, che ...

Ucraina: Zingaretti (Pd), 'non interrompere solidarietà e ricerca ... Gazzetta di Reggio

“Ecco perché sostengo Elly Schlein”, intervista a Nicola Zingaretti Il Riformista

Dinner Club 2: i nuovi protagonisti ci svelano i segreti del format WIRED Italia

Inchiesta su attacco siti Italia, ora Ucraina nel mirino JUORNO.it

Ucraina: Schlein, ‘no dialogo solo Usa-Cina, Ue abbia ruolo di primo piano’ La Ragione

Roma 24 feb. – (Adnkronos) – “Se non ci fosse stata una resistenza oggi, dopo un anno, nessuno potrebbe parlare di pace necessaria ma avremmo solo celebrato l’ennesima sconfitta del diritto internazio ...Roma, 24 feb. – (Adnkronos) – “Un anno fa l’invasione dell’Ucraina. Abbiamo deciso, da subito, di stare accanto al popolo ucraino aggredito dalla Russia, di non voltarci dall’altra parte. Per difender ...