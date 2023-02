Ucraina, Zelensky: "Vittoria inevitabile se l'Occidente ci sostiene" (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Se i partner rispettano tutte le loro promesse e scadenze e non si limitano al solo chiacchericcio, e credo che non lo faranno, penso che siamo partner forti, ci sono prove per questo, se riusciamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Se i partner rispettano tutte le loro promesse e scadenze e non si limitano al solo chiacchericcio, e credo che non lo faranno, penso che siamo partner forti, ci sono prove per questo, se riusciamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - GiovaQuez : Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi all… - HSkelsen : 24 febbraio 2022: l'ultima volta che abbiamo visto Zelensky in abito. Da quel giorno in poi indossò la mimetica e d… - PappaletteraF : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Le forze armate russe 'risponderanno in modo adeguato' se ci dovesse essere un attacco delle truppe di Kiev all… - annapolitova66 : RT @Giorgiolaporta: L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confronto… -