Ucraina, Zelensky: "Vertice di pace per una soluzione globale" (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – "Abbiamo dalla nostra parte la comunità internazionale e speriamo di avere un Vertice di pace" che possa essere ospitato in un "Paese terzo". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa a Kiev. "Stiamo lavorando per garantire che i Paesi di diversi continenti siano coinvolti nella 'formula di pace'", ha aggiunto Zelensky, auspicando anche la partecipazione di Cina e India perché, ha indicato, la soluzione al conflitto deve essere a "livello globale". "La vittoria sarà inevitabile, sono certo che la vittoria ci sarà" aggiunge, dicendosi convinto "che raggiungeremo la vittoria già quest'anno" ha detto Zelensky. "Voglio ringraziare ogni alleato, ogni partner che ci ha mostrato sostegno"

