Ucraina | Zelensky | ' Un anno di dolore | ma vinceremo Siamo pronti a tutto'

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta tenendo un discorso per celebrare un anno della guerra, nella piazza Santa Sofia di Kiev, ed ha chiesto un minuto di silenzio per commemorare "gli eroi"

