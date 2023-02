Ucraina, Zelensky: "Prima di negoziare dobbiamo liberare i nostri territori il più possibile" | Gb: "Non invieremo caccia a Kiev a breve" (Di venerdì 24 febbraio 2023) 24 feb 19:59 Gran Bretagna conferma: "Non invieremo caccia a Kiev a breve" La Gran Bretagna conferma l'intenzione di non inviare i caccia Typhoon della Raf in Ucraina 'a breve'. Lo ha riferito il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 febbraio 2023) 24 feb 19:59 Gran Bretagna conferma: "Non" La Gran Bretagna conferma l'intenzione di non inviare iTyphoon della Raf in'a'. Lo ha riferito il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - GiovaQuez : Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi all… - HSkelsen : 24 febbraio 2022: l'ultima volta che abbiamo visto Zelensky in abito. Da quel giorno in poi indossò la mimetica e d… - m_spagna : RT @Justinghiandone: Il pienone a Milano per la manifestazione pro #Zelensky questa sera, del resto come dice #Tajani ,il 99% degli italian… - TheFiXXXer : Sti videucci che vanno a fare in Ucraina dimostrano una cosa, che di tutti i miliardi di € e $ che abbiamo dato a Z… -