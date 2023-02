Ucraina, Zelensky: “Il 2023 anno della vittoria”. Ad Assisi la marcia per la pace (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha pronunciato un discorso sui social media nel primo anniversario dell’invasione russa del suo paese. “L’Ucraina ha ispirato e unito il mondo“, ha dichiarato. E “non si fermerà fino a quando gli assassini non saranno assicurati alla giustizia“. “Il mondo ha visto di cosa è capace l’Ucraina. Sono i nuovi eroi. I difensori di Kiev, i difensori dell’Azovstal. Le imprese realizzate da intere città. Karkhiv, Chernihiv, Mariupol, Kherson, Mykholaiv, Gostomel, Volnovalka, Bucha, Irpin, Okhtyrka: città eroiche. Le capitali dell’invincibilità“, ha detto Zelensky. Volodymyr Zelensky chiede più armi per sconfiggere la Russia e cacciare gli invasori. Dalla marcia Perugia-Assisi la ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente dell’, Volodymyr, ha pronunciato un discorso sui social media nel primo anniversario dell’invasione russa del suo paese. “L’ha ispirato e unito il mondo“, ha dichiarato. E “non si fermerà fino a quando gli assassini non sarassicurati alla giustizia“. “Il mondo ha visto di cosa è cal’. Sono i nuovi eroi. I difensori di Kiev, i difensori dell’Azovstal. Le imprese realizzate da intere città. Karkhiv, Chernihiv, Mariupol, Kherson, Mykholaiv, Gostomel, Volnovalka, Bucha, Irpin, Okhtyrka: città eroiche. Le capitali dell’invincibilità“, ha detto. Volodymyrchiede più armi per sconfiggere la Russia e cacciare gli invasori. DallaPerugia-la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - GiovaQuez : Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi all… - putino : Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un breve video nell'anniversario dell'inizio della inv… - Bianca34874951 : RT @Giorgiolaporta: L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confronto… - la_gallerista : RT @elevisconti: Se l’Ucraina resisterà, arriverà la pace, una pace giusta. Se vincerà #Putin, vinceranno la disumanità, la violenza e la m… -