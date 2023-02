Ucraina, Zelensky: “E’ stato anno di dolore, sarà anno di vittoria” (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Il 24 febbraio milioni di noi hanno fatto una scelta: non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non siamo fuggiti, ma abbiamo affrontato il nemico. Resistenza e lotta”. Lo ha scritto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky su Telegram nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa. ”E’ stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità. E questo sarà l’anno della nostra invincibilità. Sappiamo che questo sarà l’anno della nostra vittoria”, ha aggiunto. Usa ”Un anno fa, il presidente Putin pensava che avrebbe rapidamente preso il controllo di Kiev. Poi ha incontrato il ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Il 24 febbraio milioni di noi hfatto una scelta: non una bandiera bianca, ma quella blu e gialla. Non siamo fuggiti, ma abbiamo affrontato il nemico. Resistenza e lotta”. Lo ha scritto il presidente dell’Volodymyrsu Telegram nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa. ”E’undi, tristezza, fede e unità. E questol’della nostra invincibilità. Sappiamo che questol’della nostra”, ha aggiunto. Usa ”Unfa, il presidente Putin pensava che avrebbe rapidamente preso il controllo di Kiev. Poi ha incontrato il ...

