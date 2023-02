Ucraina un anno dopo. Il mondo si avvicina all’abisso (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno fa, all’alba del 24 febbraio 2022, l’esercito della Russia invadeva l’Ucraina. Kiev finiva sotto assedio. Non era più accaduto dall’invasione nazista dell’Urss, ottant’anni prima, nel 1941. Nessuno se lo aspettava davvero. dopo 365 giorni di guerra – senza mai neppure una tregua parziale – il timore che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, fino a diventare una guerra mondiale nucleare, non è infondato. La Moldavia teme che la Russia la invada per annettersi la Transnistria, regione autonomista e russofona: il ‘Donbass’ locale. Da lì le truppe di Putin potrebbero prendere alle spalle Odessa, in Ucraina. Il 20 febbraio 2023 il presidente degli Stati Uniti è arrivato di persona a Kiev, come John Fitzgerald Kennedy a Berlino nel 1963. E il giorno dopo, il 21 febbraio, il presidente russo ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unfa, all’alba del 24 febbraio 2022, l’esercito della Russia invadeva l’. Kiev finiva sotto assedio. Non era più accaduto dall’invasione nazista dell’Urss, ottant’anni prima, nel 1941. Nessuno se lo aspettava davvero.365 giorni di guerra – senza mai neppure una tregua parziale – il timore che il conflitto possa allargarsi ad altri paesi, fino a diventare una guerra mondiale nucleare, non è infondato. La Moldavia teme che la Russia la invada per annettersi la Transnistria, regione autonomista e russofona: il ‘Donbass’ locale. Da lì le truppe di Putin potrebbero prendere alle spalle Odessa, in. Il 20 febbraio 2023 il presidente degli Stati Uniti è arrivato di persona a Kiev, come John Fitzgerald Kennedy a Berlino nel 1963. E il giorno, il 21 febbraio, il presidente russo ...

