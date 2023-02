Ucraina: un anno di guerra, una generazione che non vede il futuro (Di venerdì 24 febbraio 2023) La casa, i genitori, i figli, la libertà, la sicurezza. Gli abitanti dell'Ucraina hanno perso il loro mondo in un anno di guerra, ma non smettono di combattere Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 febbraio 2023) La casa, i genitori, i figli, la libertà, la sicurezza. Gli abitanti dell'perso il loro mondo in undi, ma non smettono di combattere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - BentivogliMarco : ??con l’Ucraina, facciamo avanzare la Pace. ??Cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe dai territori occupati… - martaottaviani : Da quasi un anno mi sento dire che bisogna sentire tutte le campane. Dopo un anno, dovrebbe essere chiaro il fatto… - 73deva73 : RT @Giorgiolaporta: L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confronto… - aedan83 : Un anno di guerra in Ucraina, oggi è il giorno perfetto per Putin per fare un bel gesto di distensione e morire. -