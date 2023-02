Ucraina, un anno di guerra senza limiti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Inizialmente, l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte del Cremlino, lanciata il 24 febbraio dello scorso anno, avrebbe dovuto avere vita breve e si sarebbe dovuta concludere con la rapida conquista di Kiev. Tuttavia, ad un anno di distanza, quel piano è fallito: le forze ucraine hanno respinto con successo le truppe russe grazie ad InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 24 febbraio 2023) Inizialmente, l’invasione su vasta scala dell’da parte del Cremlino, lanciata il 24 febbraio dello scorso, avrebbe dovuto avere vita breve e si sarebbe dovuta concludere con la rapida conquista di Kiev. Tuttavia, ad undi distanza, quel piano è fallito: le forze ucraine hrespinto con successo le truppe russe grazie ad InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - BentivogliMarco : ??con l’Ucraina, facciamo avanzare la Pace. ??Cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe dai territori occupati… - martaottaviani : Da quasi un anno mi sento dire che bisogna sentire tutte le campane. Dopo un anno, dovrebbe essere chiaro il fatto… - 73deva73 : RT @Giorgiolaporta: L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confronto… - aedan83 : Un anno di guerra in Ucraina, oggi è il giorno perfetto per Putin per fare un bel gesto di distensione e morire. -