Ucraina, un anno di guerra raccontato con i dati (Di venerdì 24 febbraio 2023) Wired ha raccolto in tre grafici la linea del fronte in Ucraina, gli attacchi alla popolazione civile e le perdite di veicoli militari dei due eserciti Leggi su wired (Di venerdì 24 febbraio 2023) Wired ha raccolto in tre grafici la linea del fronte in, gli attacchi alla popolazione civile e le perdite di veicoli militari dei due eserciti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - BentivogliMarco : ??con l’Ucraina, facciamo avanzare la Pace. ??Cessate il fuoco e ritiro delle truppe russe dai territori occupati… - martaottaviani : Da quasi un anno mi sento dire che bisogna sentire tutte le campane. Dopo un anno, dovrebbe essere chiaro il fatto… - pvsassone : RT @Antonio80155302: Tanto per ricordare. Un anno fa, 150.000 soldati russi invadevano l'Ucraina. L'invasione ha procurato il maggior esodo… - fisco24_info : Il racconto completo di un anno di guerra -