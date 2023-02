Ucraina, un anno di guerra: miracolo Shakhtar, ecco come nascono i nuovi Mudryk (Di venerdì 24 febbraio 2023) 365 giorni lunghi una vita e pesanti come macigni, 365 giorni che hanno profondamente cambiato, per sempre, la storia dell'Europa. Esattamente... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) 365 giorni lunghi una vita e pesantimacigni, 365 giorni che hprofondamente cambiato, per sempre, la storia dell'Europa. Esattamente...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - MarcoFattorini : Draghi un anno fa, nel giorno dell’invasione: «L’Ucraina è un Paese europeo, una nazione amica. È una democrazia co… - _Nico_Piro_ : #24febbraio Un anno dopo l’invasione #Ucraina NO l’economia russa non è crollata per le sanzioni NO gli oligarchi… - SilvanaColomb10 : RT @resze7: Oggi il mio pensiero va all'Ucraina e a quel popolo che ha ispirato il mondo, resistendo all'invasione criminale dello Stato te… - Elebiw27 : RT @AmbasciataRO: A un anno dall’aggressione russa contro l’Ucraina ???? solidale appello degli Ambasciatori in ???? ??Tutti uniti #StandWithUk… -