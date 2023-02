Ucraina, un anno di guerra. L’Onu condanna l’invasione russa, 7 “no”, Cina e India astenute (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno fa, il 24 febbraio del 2022, la Russia invadeva l’Ucraina. A un anno di distanza, mentre nel mondo vanno in scena manifestazioni di solidatietà a Kiev e di condanna del conflitto, l’Assemblea generale delle Nazioni ha adottato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti la risoluzione con cui sottolinea “la necessità di raggiungere al più presto possibile una pace giusta, duratura e complessiva” alla guerra in Ucraina e chiede alla Russia “il ritiro immediato, completo e incondizionato di tutte le forze sul campo”. Un voto simbolico, ma purtroppo senza particolari conseguenze, anche perché non unanime. Intanto spunta un piano di pace firmato dalla Cina… Ucraina, L’Onu vota la condanna ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unfa, il 24 febbraio del 2022, la Russia invadeva l’. A undi distanza, mentre nel mondo vin scena manifestazioni di solidatietà a Kiev e didel conflitto, l’Assemblea generale delle Nazioni ha adottato con 141 voti a favore, 7 contrari e 32 astenuti la risoluzione con cui sottolinea “la necessità di raggiungere al più presto possibile una pace giusta, duratura e complessiva” allaine chiede alla Russia “il ritiro immediato, completo e incondizionato di tutte le forze sul campo”. Un voto simbolico, ma purtroppo senza particolari conseguenze, anche perché non unanime. Intanto spunta un piano di pace firmato dallavota la...

