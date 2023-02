Ucraina, un anno di guerra (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’invasione russa dell’Ucraina del 2022 è l’offensiva militare iniziata dalle Forze armate della Federazione Russa il 24 febbraio 2022, invadendo il territorio ucraino e segnando così una brusca escalation del conflitto russo-ucraino in corso dal 2014. È passato un anno dal lancio dell'”operazione militare speciale” con cui il presidente russo Vladimir Putin annunciava di voler “smilitarizzare e denazificare” l’Ucraina. Un obiettivo che il Cremlino intendeva raggiungere in poco tempo e che, invece, si è trasformato in una lunga guerra di posizione. I piani della Russia, che inizialmente sperava di rovesciare il governo democraticamente eletto dell’Ucraina in poche settimane con una “guerra lampo” sono falliti, e la guerra si è trasformata in un ampio conflitto con ... Leggi su zon (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’invasione russa dell’del 2022 è l’offensiva militare iniziata dalle Forze armate della Federazione Russa il 24 febbraio 2022, invadendo il territorio ucraino e segnando così una brusca escalation del conflitto russo-ucraino in corso dal 2014. È passato undal lancio dell'”operazione militare speciale” con cui il presidente russo Vladimir Putin annunciava di voler “smilitarizzare e denazificare” l’. Un obiettivo che il Cremlino intendeva raggiungere in poco tempo e che, invece, si è trasformato in una lungadi posizione. I piani della Russia, che inizialmente sperava di rovesciare il governo democraticamente eletto dell’in poche settimane con una “lampo” sono falliti, e lasi è trasformata in un ampio conflitto con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - mannocchia : Sono i corpi a parlare. Raccontano le torture, gli abusi, i crimini di guerra. E chiedono giustizia, condizione pri… - marattin : L’aggressione di un anno fa all’Ucraina è l’aggressione contro i sistemi che uniscono libertà politica, economia di… - infoitinterno : Un anno di guerra in Ucraina. Centinaia di fiaccole per la pace - MariagladysVc : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Il presidente Volodymyr Zelensky terrà una conferenza stampa domani, giorno dell'anniversario dell'invasione ru… -