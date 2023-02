Ucraina | ultime notizie Zelensky | Necessario lavorare con Cina per risoluzione guerra Borrell | quello di Pechino non è un piano di pace

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 24 febbraio 2023) All’indomani del voto Onu sullaper unagiusta e duratura gli Usa ribadiscono di non volere un conflitto con la Russia, ma solo che lasci l’. La presidente Ue von der Leyen dice che l’prevarrà con l’Europa al suo fianco. Il G7 chiederà il blocco degli aiuti militari alla Russia. Nel suoin 12 punti per una de-escalationsollecita le parti ad un ritorno al dialogo per una soluzione, no a sanzioni unilaterali e no allo sviluppo di armi biologiche e chimiche. La Nato, preoccupata per la situazione al confine con la Moldavia, boccia il