Ucraina, ultime notizie. Zelensky: Necessario lavorare con Cina per risoluzione guerra. Borrell: quello di Pechino non è un piano di pace (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente ucraino Zelensky ha indicato di ritenere Necessario lavorare con la Cina per arrivare a una risoluzione del conflitto con la Russia. L'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue, Josep Borrell, ha detto all'Onu che quello cinese non è un piano di pace, è un documento di intenzioni, dove Pechino illustra tutte le sue posizioni che sono note dall'inizio. Nel suo piano in 12 punti per una de-escalation Pechino sollecita le parti ad un ritorno al dialogo per una soluzione pace, no a sanzioni unilaterali e no allo sviluppo di armi biologiche e chimiche. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente ucrainoha indicato di ritenerecon laper arrivare a unadel conflitto con la Russia. L'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Ue, Josep, ha detto all'Onu checinese non è undi, è un documento di intenzioni, doveillustra tutte le sue posizioni che sono note dall'inizio. Nel suoin 12 punti per una de-escalationsollecita le parti ad un ritorno al dialogo per una soluzione, no a sanzioni unilaterali e no allo sviluppo di armi biologiche e chimiche.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaseraItalia : 'A me Zelensky sembra un invasato, manda il suo popolo alla rovina' A #StaseraItalia, @paolotgcom commenta le ult… - lellorusso12 : - - CarloneDaniela : RT @Lukyluke311: 2/ “La corruzione, un problema perenne in Ucraina, è tornata alla ribalta nelle ultime settimane.” “La presa di Zelensky s… - ValerioMinnella : RT @OssMilex: Con @OssMilex valutiamo non solo il valore di magazzino ma il costo: se fino al 2022 la valutazione era di 400 milioni, con l… - GigiCrimi : @riccardogguerra Considera che loro stanno preparando il terreno per Taiwan che a livello internazionale è Cina. Ah… -