Ucraina, ultime notizie. Ucraina, Cina propone piano di pace in 12 punti. Nato: Pechino non credibile. Von der Leyen: Kiev prevarrà con Ue al suo fianco (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, all’Onu la risoluzione per una pace giusta e duratura passa con 141 sì, 7 contrari e 32 astenuti. Tra questi la Cina, che nella notte italiana pubblica un documento in 12 punti invocando il dialogo e il cessate il fuoco, la fine delle sanzioni. Astenuta anche l’India, che da oggi ospita il G20. Gli Usa, nelle stesse ore e alla vigilia del G7, annunciano altri due miliardi di aiuti militari all’Ucraina Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall’inizio dell’invasione russa dell’, all’Onu la risoluzione per unagiusta e duratura passa con 141 sì, 7 contrari e 32 astenuti. Tra questi la, che nella notte italiana pubblica un documento in 12invocando il dialogo e il cessate il fuoco, la fine delle sanzioni. Astenuta anche l’India, che da oggi ospita il G20. Gli Usa, nelle stesse ore e alla vigilia del G7, annunciano altri due miliardi di aiuti militari all’

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, un anno fa inizio conflitto, Onu approva risoluzione di pace. LIVE - StaseraItalia : 'A me Zelensky sembra un invasato, manda il suo popolo alla rovina' A #StaseraItalia, @paolotgcom commenta le ult… - forumterzosett : RT @GrSociale: ?? Non perdere la nuova edizione del #Grs: ascolta le ultime notizie sul sociale #24febbraio ?? ? ???? ????????????????????: https://t.c… - GrSociale : ?? Non perdere la nuova edizione del #Grs: ascolta le ultime notizie sul sociale #24febbraio ?? ? ???? ????????????????????:… - albe_ : Ucraina, Cina propone piano di pace in 12 punti. Von der Leyen: «Kiev prevarrà con Ue al suo fianco». Una president… -