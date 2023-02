Ucraina, Tajani: 'Siamo con voi, ma non possiamo mandare altre armi, non siamo gli Usa' (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera ha confermato l'appoggio dell'Italia a Kiev ma ha anche ribadito che più ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall'inizio della guerra in, il ministro degli Esteri Antonio, in un'intervista al Corriere della Sera ha confermato l'appoggio dell'Italia a Kiev ma ha anche ribadito che più ...

