Ucraina | Tajani | “Per Berlusconi Putin è grande delusione | no contatti tra i due”

(Adnkronos) – Per Silvio Berlusconi il presidente russo Vladimir "Putin ha rappresentato una grande delusione". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a SkyTg24. Dall'inizio della guerra "non ci sono mai stati contatti tra Berlusconi e Putin", ha aggiunto Tajani, ribadendo che il leader di Forza Italia si è detto "deluso da un interlocutore che ha cambiato atteggiamento. La scelta di aggredire l'Ucraina la condanniamo, nessuno di noi la può accettare". "Da parte di Forza Italia non c'è alcun tentennamento nel condannare l'invasione russa dell'Ucraina" ha rimarcato il titolare della Farnesina.

