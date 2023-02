Ucraina, Tajani: «Mosca non può vincere sul terreno, la Cina deve portarla a più miti consigli» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ruolo della Cina, le diverse sensibilità in seno all’Ue e il fatto che «noi non siamo gli Usa», in riferimento all’invio di armi. In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani fa il punto sui temi più complessi intorno alla questione Ucraina, compreso il “caso” Berlusconi. «Bisogna partire da Zaporizhzhia e dai corridoi per il grano» Da New York, dove è intervenuto alla sessione speciale dell’Assemblea generale dell’Onu e dove oggi parlerà al consiglio di sicurezza e incontrerà il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, Tajani ha salutato come «la vittoria di un testo che difende l’Ucraina ma che è soprattutto in favore della pace» l’approvazione nella notte della risoluzione sulla necessità di «raggiungere al più presto una pace giusta, duratura ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il ruolo della, le diverse sensibilità in seno all’Ue e il fatto che «noi non siamo gli Usa», in riferimento all’invio di armi. In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antoniofa il punto sui temi più complessi intorno alla questione, compreso il “caso” Berlusconi. «Bisogna partire da Zaporizhzhia e dai corridoi per il grano» Da New York, dove è intervenuto alla sessione speciale dell’Assemblea generale dell’Onu e dove oggi parlerà alo di sicurezza e incontrerà il segretario di Stato Usa, Antony Blinken,ha salutato come «la vittoria di un testo che difende l’ma che è soprattutto in favore della pace» l’approvazione nella notte della risoluzione sulla necessità di «raggiungere al più presto una pace giusta, duratura ...

