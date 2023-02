Ucraina, solo il 7% degli italiani sta con Mosca. Scende la percentuale dei contrari all’invio di armi (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall’invasione russa in Ucraina la maggioranza degli italiani si dichiara dalla parte di Kiev, mentre solo il 7% si schiera con la Russia. Inoltre, pur rimanendo prevalente, rispetto a un anno fa si abbassa la percentuale di quanti si dicono contrari all’invio di armi, mentre resta stabile quella dei favorevoli. Prevalente, poi, la quota di quanti si dicono molto o abbastanza preoccupati dal conflitto, che si attesta quasi a 8 italiani su dieci, sebbene anche in questo caso sia in discesa rispetto al marzo 2022. È la fotografia dei sentimenti degli italiani rispetto alla guerra che emerge dal sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera. Le preoccupazioni degli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) A un anno dall’invasione russa inla maggioranzasi dichiara dalla parte di Kiev, mentreil 7% si schiera con la Russia. Inoltre, pur rimanendo prevalente, rispetto a un anno fa si abbassa ladi quanti si diconodi, mentre resta stabile quella dei favorevoli. Prevalente, poi, la quota di quanti si dicono molto o abbastanza preoccupati dal conflitto, che si attesta quasi a 8su dieci, sebbene anche in questo caso sia in discesa rispetto al marzo 2022. È la fotografia dei sentimentirispetto alla guerra che emerge dal sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera. Le preoccupazioni...

