Ucraina, Shevchenko elogia lo Shakhtar Donetsk: “Grande dimostrazione nonostante la guerra” (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha elogiato lo Shakthar Donetsk, per la splendida qualificazione agli ottavi di Europa League. Queste le sue parole: “Noi ucraini stiamo reagendo come popolo in un modo incredibile. Ieri ha centrato una Grande vittoria, noi ucraini stiamo reagendo come popolo in un modo incredibile! È stata una Grande dimostrazione, nonostante la guerra, l’invasione della Russia e di tutti i problemi che ne conseguono. La vita va avanti, lo stesso vale per il calcio. Per le nostre squadre non è facile vincere e continuare a essere competitive, eppure ci stanno riuscendo lo stesso”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’ex attaccante del Milan, Andriy, hato lo Shakthar, per la splendida qualificazione agli ottavi di Europa League. Queste le sue parole: “Noi ucraini stiamo reagendo come popolo in un modo incredibile. Ieri ha centrato unavittoria, noi ucraini stiamo reagendo come popolo in un modo incredibile! È stata unala, l’invasione della Russia e di tutti i problemi che ne conseguono. La vita va avanti, lo stesso vale per il calcio. Per le nostre squadre non è facile vincere e continuare a essere competitive, eppure ci stanno riuscendo lo stesso”. SportFace.

