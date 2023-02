Ucraina: Serracchiani (Pd), 'lavorare per pace giusta' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - "Un anno fa l'invasione dell'Ucraina. Abbiamo deciso, da subito, di stare accanto al popolo ucraino aggredito dalla Russia, di non voltarci dall'altra parte. Per difendere la loro libertà e la nostra. Per affermare la forza del diritto contro il diritto della forza. Per fermare morte, distruzioni, sofferenza. E abbiamo sempre sostenuto la necessità di una pace giusta. Serve uno sforzo diplomatico urgente e deciso perché tacciano le armi. È l'ora in cui tutti, a cominciare dall'Europa, lavorino per mettere finalmente la parola fine alla guerra". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - "Un anno fa l'invasione dell'. Abbiamo deciso, da subito, di stare accanto al popolo ucraino aggredito dalla Russia, di non voltarci dall'altra parte. Per difendere la loro libertà e la nostra. Per affermare la forza del diritto contro il diritto della forza. Per fermare morte, distruzioni, sofferenza. E abbiamo sempre sostenuto la necessità di una. Serve uno sforzo diplomatico urgente e deciso perché tacciano le armi. È l'ora in cui tutti, a cominciare dall'Europa, lavorino per mettere finalmente la parola fine alla guerra". Così Debora, capogruppo Pd alla Camera.

