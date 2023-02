Ucraina-Russia, un anno di guerra. Il piano di pace della Cina in 12 punti (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nelle intenzioni della Russia l’operazione militare in Ucraina doveva essere lampo, ma così non è stato. Oggi sono infatti 12 mesi, un anno di guerra in Ucraina di cui non si vede la fine. La Cina ha condiviso un piano di pace in 12 punti elaborato dal presidente Xi Jinping, che individua tra i primi passi un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, quindi l’avvio di un dialogo, individuato come l’unico percorso utile a risolvere la crisi. Pechino ha rivendicato la sua posizione di neutralità nel conflitto e ha anche affermato che ”non ci sono limiti” nella sua relazione con la Russia, spiegando di non voler criticare l’invasione. A essere sotto accusa, per Pechino, è invece la comunità ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nelle intenzionil’operazione militare indoveva essere lampo, ma così non è stato. Oggi sono infatti 12 mesi, undiindi cui non si vede la fine. Laha condiviso undiin 12elaborato dal presidente Xi Jinping, che individua tra i primi passi un cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, quindi l’avvio di un dialogo, individuato come l’unico percorso utile a risolvere la crisi. Pechino ha rivendicato la sua posizione di neutralità nel conflitto e ha anche affermato che ”non ci sono limiti” nella sua relazione con la, spiegando di non voler criticare l’invasione. A essere sotto accusa, per Pechino, è invece la comunità ...

