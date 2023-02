Ucraina-Russia, nessuno avrebbe scommesso su un anno di guerra (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ già passato un anno. O, al contrario, è passato solo un anno. Il 24 febbraio è il giorno di un anniversario che nessuno avrebbe mai voluto celebrare, un anno di guerra in Ucraina dopo l’invasione da parte della Russia. Eppure, solo pochi giorni dopo l’inizio della sedicente ‘operazione militare speciale’ lanciata da Mosca, in pochi avrebbero scommesso che Kiev avrebbe potuto resistere per un anno intero. Il tempo si dilata e si deforma con la guerra. Dalla notte fra il 23 e il 24 febbraio 2022 a oggi, una sequenza di notizie sempre più gravi ha scandito la cronaca di una guerra che ha riportato in Europa la morte, la paura e la ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – E’ già passato un. O, al contrario, è passato solo un. Il 24 febbraio è il giorno di un anniversario chemai voluto celebrare, undiindopo l’invasione da parte della. Eppure, solo pochi giorni dopo l’inizio della sedicente ‘operazione militare speciale’ lanciata da Mosca, in pochiroche Kievpotuto resistere per unintero. Il tempo si dilata e si deforma con la. Dalla notte fra il 23 e il 24 febbraio 2022 a oggi, una sequenza di notizie sempre più gravi ha scandito la cronaca di unache ha riportato in Europa la morte, la paura e la ...

