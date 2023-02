Ucraina, Papa “Pace costruita sulle macerie non sarà mai vera vittoria” (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Un anno fa iniziava l’assurda guerra contro l’Ucraina. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? La Pace costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”. Così Papa Francesco su Twitter. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Un anno fa iniziava l’assurda guerra contro l’. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire e chiediamoci: è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? Lanonmai una”. CosìFrancesco su Twitter. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

