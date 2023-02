Ucraina, Meloni: “Piano Putin è fallito, amore patria più forte di missili” (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Un anno fa la Federazione russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina”. Così esordisce la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio, in coordinamento con i principali partner internazionali, per la giornata del 24 febbraio, primo anniversario dell’avvio della guerra di aggressione russa all’Ucraina. “L’obiettivo di Putin era far capitolare l’Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solo europei. Quel Piano è fallito”, rimarca Meloni. “Mosca ha dovuto fare i conti con l’eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa più forte dei missili e dei carri armati: l’amore per la propria ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Un anno fa la Federazione russa ha scioccato il mondo invadendo l’”. Così esordisce la premier Giorgianel videomessaggio, in coordinamento con i principali partner internazionali, per la giornata del 24 febbraio, primo anniversario dell’avvio della guerra di aggressione russa all’. “L’obiettivo diera far capitolare l’per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solo europei. Quel”, rimarca. “Mosca ha dovuto fare i conti con l’eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la propria libertà e con una cosa piùdeie dei carri armati: l’per la propria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidoDeMartini : ?? GIORGIA MELONI PROMETTE SOSTEGNO ETERNO ALL’UCRAINA ?? Mi dispiace, non sono d’accordo all’invio di armi all’Ucrai… - marattin : 1) il senso politico di quel governo era evitare elezioni immediate e il trionfo di Salvini-Meloni (il primo al 38%… - fattoquotidiano : Conte a Dimartedì: “Che ci è andata a fare Meloni in Ucraina? Qui non c’è un mandato parlamentare, cosa sta promett… - JohnHard3 : RT @Qua_Agatha: #Meloni 'Il piano di #Putin di far capitolare l'#Ucraina è fallito... ha dovuto fare i conti con l'EROICA reazione di un po… - valeriosaitta1 : Alla #Meloni chi l'ha raccontato che la #Russia dopo l'Ucraina avrebbe invaso altri stati europei, biden o la vonderleyen? -