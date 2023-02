**Ucraina: Meloni al G7 puntella linea Italia, 'con Kiev fino alla fine, alta pressione su Mosca'** (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Contrastare la falsa narrazione di Putin, intensificare i rapporti con chi tentenna -leggi i Paesi che si sono astenuti dalla risoluzione delle Nazioni Unite- accelerare la piattaforma di coordinamento per la ricostruzione, e, soprattutto, mantenere alta la pressione su Mosca. In sintesi, non arretrare di un millimetro. Giorgia Meloni interviene alla videoconferenza del G7 convocata ad un anno dall'inizio del conflitto, collegato da Kiev anche il Presidente Volodymyr Zelensky. Mentre Palazzo Chigi si tinge di blu e giallo -i colori della bandiera ucraina- i Grandi del mondo decidono di rafforzare l'impianto sanzionatorio sul Cremlino. E Meloni, confermando la linea del suo governo, ribadisce la posizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Contrastare la falsa narrazione di Putin, intensificare i rapporti con chi tentenna -leggi i Paesi che si sono astenuti drisoluzione delle Nazioni Unite- accelerare la piattaforma di coordinamento per la ricostruzione, e, soprattutto, mantenerelasu. In sintesi, non arretrare di un millimetro. Giorgiaintervienevideoconferenza del G7 convocata ad un anno dall'inizio del conflitto, collegato daanche il Presidente Volodymyr Zelensky. Mentre Palazzo Chigi si tinge di blu e giallo -i colori della bandiera ucraina- i Grandi del mondo decidono di rafforzare l'impianto sanzionatorio sul Cremlino. E, confermando ladel suo governo, ribadisce la posizione ...

