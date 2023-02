Ucraina, Medvedev: “Sconfiggeremo neonazismo” (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”E’ passato un anno da quando l’operazione speciale è iniziata. Un anno da quando i nostri militari ristabiliscono l’ordine, la pace e la giustizia nella nostra terra, proteggono il nostro popolo e distruggono le radici del neonazismo. Sono eroi. L’intero Paese li aiuta, fornendo al fronte tutto il necessario”. Così il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Sergei Medvedev ha commentato su Telegram l’anniversario dell’invasione dell’Russia dell’Ucraina, affermando che ”la vittoria sarà raggiunta. Vogliamo tutti che questo accada il prima possibile. E quel giorno verrà. Restituiremo i nostri territori e proteggeremo in modo affidabile la nostra gente, che ha sofferto durante gli anni di genocidio e bombardamenti”. E’ ”molto importante raggiungere tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale”, ha ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”E’ passato un anno da quando l’operazione speciale è iniziata. Un anno da quando i nostri militari ristabiliscono l’ordine, la pace e la giustizia nella nostra terra, proteggono il nostro popolo e distruggono le radici del. Sono eroi. L’intero Paese li aiuta, fornendo al fronte tutto il necessario”. Così il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Sergeiha commentato su Telegram l’anniversario dell’invasione dell’Russia dell’, affermando che ”la vittoria sarà raggiunta. Vogliamo tutti che questo accada il prima possibile. E quel giorno verrà. Restituiremo i nostri territori e proteggeremo in modo affidabile la nostra gente, che ha sofferto durante gli anni di genocidio e bombardamenti”. E’ ”molto importante raggiungere tutti gli obiettivi dell’operazione militare speciale”, ha ...

