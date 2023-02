Ucraina: Mattarella, ‘un lungo anno da aggressione Russia, pace richiede grande opera' (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - “Oggi è un giorno particolare, si compie un lungo anno della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. La pace richiede una grande opera per ripristinarla, ma la pace non è solo frutto degli accordi tra i Governi, la pace è frutto dei sentimenti dei popoli”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - “Oggi è un giorno particolare, si compie undella guerra didellaall'. Launaper ripristinarla, ma lanon è solo frutto degli accordi tra i Governi, laè frutto dei sentimenti dei popoli”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri della Repubblica.

