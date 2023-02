Ucraina | Mattarella | ‘un lungo anno da aggressione Russia | pace richiede grande opera' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) - "Nella nostra Europa -ha ricordato- non si vedeva una guerra con cui uno Stato aggredisse un altro Stato per conquistarne territori o addirittura per annetterlo interamente; non si vedevano fenomeni del genere dagli eventi drammatici che hpreceduto e condotto la Seconda guerra mondiale. Allora già molti contestavano, si opponevano a questi comportamenti aggressivi. Molti giovani, anche nelle difficoltà, con coraggio vi si opponevano". "Due giorni -ha aggiunto il Capo dello Stato- fa ricorrevano ottant'anni dalla morte -perché giustiziati- di alcuni ragazzi: una quindicina di ragazzi tedeschi poco più che ventenni che, con coraggio, nella Germania di Hitler si opposero al nazismo, contro la violenza, rifiutando la pratica della violenza. Vi si opposero con le parole, con i messaggi, con gli opuscoli, con gli scritti. ...