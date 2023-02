Ucraina, Mattarella: "Aggressione mai vista dalla Seconda guerra mondiale" (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Oggi un giorno particolare perche' si compie un lungo anno di guerra di Aggressione della Russia all'Ucraina: nella nostra Europa non si vedeva una guerra per conquistare territori o per annetterlo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Oggi un giorno particolare perche' si compie un lungo anno dididella Russia all': nella nostra Europa non si vedeva unaper conquistare territori o per annetterlo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: oggi si compie un anno, un lungo anno, della guerra di aggressione che ha visto la Russia aggredire l’… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'La pace - afferma il presidente della Repubblica - non è solo fatta da accordi tra i Paesi ma anche nei… - gigidaco : RT @Quirinale: #Mattarella: oggi si compie un anno, un lungo anno, della guerra di aggressione che ha visto la Russia aggredire l’Ucraina.… - Napalm51 : RT @ImolaOggi: Ucraina, Mattarella: aggressione mai vista dalla II Guerra mondiale (ex Jugoslavia, Iraq, Libia, Siria, mai visto niente...)… - Giusy29037023 : RT @ImolaOggi: Ucraina, Mattarella: aggressione mai vista dalla II Guerra mondiale (ex Jugoslavia, Iraq, Libia, Siria, mai visto niente...)… -