Ucraina, la Cina si propone come mediatore e presenta il suo piano di pace. Dal “rispetto della sovranità” a “basta sanzioni”: i 12 punti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Xi Jinping ha deciso di sfruttare il simbolismo per svelare la sua strategia. A un anno esatto dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, la Cina rompe ogni indugio e si propone come grande mediatore per la pace tra Mosca e Kiev. E lo fa presentando ufficialmente il piano di pace in 12 punti elaborato dai vertici del Partito Comunista e diffuso dal ministero degli Esteri. E nella lista della Repubblica Popolare ci sono il “rispetto della sovranità nazionale di tutti i Paesi”, chiaro messaggio alle mire espansionistiche di Vladimir Putin. Ma anche lo “stop alle sanzioni unilaterali” che guarda più a Washington e Bruxelles. Oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Xi Jinping ha deciso di sfruttare il simbolismo per svelare la sua strategia. A un anno esatto dall’inizio dell’invasione russa dell’, larompe ogni indugio e sigrandeper latra Mosca e Kiev. E lo fando ufficialmente ildiin 12elaborato dai vertici del Partito Comunista e diffuso dal ministero degli Esteri. E nella listaRepubblica Popolare ci sono il “nazionale di tutti i Paesi”, chiaro messaggio alle mire espansionistiche di Vladimir Putin. Ma anche lo “stop alleunilaterali” che guarda più a Washington e Bruxelles. Oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi all… - putino : Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di rivelare pubblicamente informazioni che dimostrerebbero come la… - Corriere : L’Onu vota con 141 sì il ritiro immediato di Mosca dall’Ucraina: India e Cina si astengono - humilesque : RT @salvini49: Cina ed India si sono astenuti dal voto sulla risoluzione Onu per la liberazione dell’Ucraina da parte della Russia. Cina ed… - GiorniPatrizio : RT @fai_cisl: IL CIBO CAMBIA IL MONDO? Nel video, interviste al Sg @OnofrioRota al prof. @VEParsi1 e all'On. @MaranAlessandro raccolte a m… -