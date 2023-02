Ucraina, la Cina si propone come facilitatrice di una difficile pace (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo sforzo della Cina nel porsi come mediatrice per una possibile pace in Ucraina non sembra destinato a portare una concreta ricaduta immediatamente, tanto che Pechino si guarda bene dal definire quello che dovrebbe essere annunciato a breve, dato l'anniversario dell'anniversario dell'invasione russa, un "piano di pace". E' stato lo stesso ambasciatore cinese all'Onu Zhang Jun, due giorni fa, a chiarirlo. "Noi non l'abbiamo mai chiamato piano di pace", ha detto. E, in effetti, finora da Pechino si è parlato di "position paper", anche se mercoledì il Global Times - una testata del Partito comunista cinese - titolava un suo articolo: "La Cina cerca un piano di pace per il conflitto Russia-Ucraina, mentre l`Occidente non è riuscito a ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo sforzo dellanel porsimediatrice per una possibileinnon sembra destinato a portare una concreta ricaduta immediatamente, tanto che Pechino si guarda bene dal definire quello che dovrebbe essere annunciato a breve, dato l'anniversario dell'anniversario dell'invasione russa, un "piano di". E' stato lo stesso ambasciatore cinese all'Onu Zhang Jun, due giorni fa, a chiarirlo. "Noi non l'abbiamo mai chiamato piano di", ha detto. E, in effetti, finora da Pechino si è parlato di "position paper", anche se mercoledì il Global Times - una testata del Partito comunista cinese - titolava un suo articolo: "Lacerca un piano diper il conflitto Russia-, mentre l`Occidente non è riuscito a ...

