Ucraina, il sondaggio: solo il 34% degli intervistati a favore dell’invio di armi. E in un anno è calato il sostegno a Kiev (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 45% degli italiani intervistati è contrario all’invio di armi contro solo il 34 per cento che invece è a favore. E in un anno il sostegno a Kiev si è ridotto (dal 57 al 47 per cento), così come è aumentata la quota di chi non si schiera (dal 38 al 46%). A rilevarlo è l’istituto Ipsos per il Corriere della sera con un sondaggio realizzato tra il 21 e il 23 febbraio. Una tendenza confermata anche dalla rilevazione dello European Council on Foreign Relations, pubblicato dal Fatto quotidiano in edicola, secondo cui il 48% degli italiani intervistati considera “inopportuno” un nuovo invio di armi a Kiev. Stando al sondaggi Ipsos, solo il 34% ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il 45%italianiè contrario all’invio dicontroil 34 per cento che invece è a. E in unilsi è ridotto (dal 57 al 47 per cento), così come è aumentata la quota di chi non si schiera (dal 38 al 46%). A rilevarlo è l’istituto Ipsos per il Corriere della sera con unrealizzato tra il 21 e il 23 febbraio. Una tendenza confermata anche dalla rilevazione dello European Council on Foreign Relations, pubblicato dal Fatto quotidiano in edicola, secondo cui il 48%italianiconsidera “inopportuno” un nuovo invio di. Stando al sondaggi Ipsos,il 34% ...

GuidoDeMartini : ?? LA MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI È CONTRARIA ALL'INVIO DI ARMI ALL'UCRAINA Anche nell'ultimo sondaggio, così come i… - PiazzapulitaLA7 : In Italia il 49% è contrario all'invio di armi. I sondaggi @Index_Research: - Giorgiolaporta : #Zelensky è 'responsabile o perlomento corresponsabile della guerra' per il 40,6% degli italiani secondo questo…