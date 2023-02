Ucraina | il piano di pace della Cina in 12 punti | rispetto della sovranità e revoca delle sanzioni

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Primo passo, un cessate il fuoco tra Russia enel primo anniversario dell’invasione russa in. Lapresenta undiper l’, Pechino cala le sue carte e propone l’avvio di un dialogo, individuato come l’unico percorso utile a risolvere la crisi. Sono questi i primi dei dodicicontenuti neldielaborato dal presidente cinese Xi Jinping e diffuso questa mattina dal suo ministero degli Esteri per mettere fine al confitto ucraino, di cui oggi ricorre l’anniversario. Rivendicando la sua posizione di neutralità nel conflitto, laha anche affermato che ”non ci sono limiti” nella sua relazione con la Russia e ha spiegato di non voler criticare ...

Russia, cessate il fuoco e dialogo per fine crisi: i 12 punti del piano Cina- Russia, da invasione a visita di Biden a Kiev: un anno di guerra, Nato: "Cina ...La Cina ha intanto rilasciato il suo piano di pace sviluppato in 12 punti per una soluzione ... Le cause della guerra in Ucraina: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia, Ucraina e dei ...

Tutte le parti dovrebbero sostenere la Russia e l'Ucraina a lavorare nella stessa direzione e a riprendere il dialogo diretto il più ...I 12 punti del piano della Cina: dalla fine delle sanzioni allo stop al rischio nucleare Il documento pubblicato da Pechino si intitola "La posizione della Cina sulla soluzione politica della crisi ..."