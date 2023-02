Ucraina, Guerini: se si ferma Putin, non c'è più la guerra (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Se si ferma l'Ucraina, non c'è più l'Ucraina. Se si ferma Putin, si ferma la guerra". Lo ha detto Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, a un evento a Milano per commemorare l'assegnazione del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) "Se sil', non c'è più l'. Se si, sila". Lo ha detto Lorenzo, presidente del Copasir, a un evento a Milano per commemorare l'assegnazione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... A_Musil : RT @Linkiesta: «Putin, prima o poi, dovrà fare i conti con la realtà. Se si ferma l’Ucraina, non c’è più l’Ucraina. Se si ferma Putin, non… - mauromostardi : RT @Linkiesta: «Putin, prima o poi, dovrà fare i conti con la realtà. Se si ferma l’Ucraina, non c’è più l’Ucraina. Se si ferma Putin, non… - Linkiesta : «Putin, prima o poi, dovrà fare i conti con la realtà. Se si ferma l’Ucraina, non c’è più l’Ucraina. Se si ferma Pu… - ASgrulletti : @sdavite110 @guerini_lorenzo @pdnetwork @RMorassut Concordo: si può fare la pace. Occorre che la Russia si ritiri d… - sdavite110 : @ASgrulletti @guerini_lorenzo @pdnetwork @RMorassut Per me si. Non siamo nel medioevo, come Russia e Ucraina hanno… -