Ucraina | gli Usa | “No a conflitto con Russia” Washington su una linea “pacifista”?

Roma, 24 feb – Gli Usa sembrano tenere una posizione più morbida sulla Russia e sul conflitto in Ucraina. Almeno, ciò si evince in parte dalle dichiarazioni del sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland riportate dall'Ansa. Usa sulla Russia: "Non vogliamo il conflitto ma solo che lasci l'Ucraina La Nuland esprime una posizione abbastanza netta: "Non vogliamo un conflitto con la Russia, vogliamo solo che la Russia lasci l'Ucraina". L'intervista in cui la donna esprime queste considerazioni è stata rilasciata all'agenzia di stampa russa Tass. L'affermazione è in realtà una risposta alla più provocatoria – e inflazionata, di questi tempi – delle domande, incentrata sul rischio di una terza guerra mondiale.

